تينغ كازاخستاني إلى درهم مغربي

تحويل KZT إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 kzt
21.53 mad

1.00000 KZT = 0.02153 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:37 UTC
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KZT إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.066888.67241.43731.661290.963818.3332
1GBP1.152611.22965102.2091.656711.91491.1108821.1318
1USD0.93740.81324183.121.34731.557270.9034517.1852
1INR0.01127750.009783920.012030810.01620910.01873520.01086920.206752

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for تنج كازاخستاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / الدرهم المغربي
1 KZT0.02153 MAD
5 KZT0.10766 MAD
10 KZT0.21533 MAD
20 KZT0.43065 MAD
50 KZT1.07663 MAD
100 KZT2.15326 MAD
250 KZT5.38315 MAD
500 KZT10.76630 MAD
1000 KZT21.53260 MAD
2000 KZT43.06520 MAD
5000 KZT107.66300 MAD
10000 KZT215.32600 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / تنغي كازاخستاني
1 MAD46.44110 KZT
5 MAD232.20550 KZT
10 MAD464.41100 KZT
20 MAD928.82200 KZT
50 MAD2322.05500 KZT
100 MAD4644.11000 KZT
250 MAD11610.27500 KZT
500 MAD23220.55000 KZT
1000 MAD46441.10000 KZT
2000 MAD92882.20000 KZT
5000 MAD232205.50000 KZT
10000 MAD464411.00000 KZT