تينغ كازاخستاني إلى كولون كوستاريكي

تحويل KZT إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

1000 kzt
1152.90 crc

1.00000 KZT = 1.15290 CRC

Mid-market exchange rate at 21:10
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أعلى العملات

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11.361851.33718.65450.912950.7919851.639881.51378
1 CAD0.73429510.98175313.69790.6703750.5815511.204161.11156
1 SGD0.7479431.01859113.95250.6828350.592361.226541.13222
1 ZAR0.05360650.07300380.071671710.04893990.04245540.08790810.081148

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / كوستاريكا كولوين
1 KZT1.15290 CRC
5 KZT5.76450 CRC
10 KZT11.52900 CRC
20 KZT23.05800 CRC
50 KZT57.64500 CRC
100 KZT115.29000 CRC
250 KZT288.22500 CRC
500 KZT576.45000 CRC
1000 KZT1152.90000 CRC
2000 KZT2305.80000 CRC
5000 KZT5764.50000 CRC
10000 KZT11529.00000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / تنغي كازاخستاني
1 CRC0.86738 KZT
5 CRC4.33690 KZT
10 CRC8.67381 KZT
20 CRC17.34762 KZT
50 CRC43.36905 KZT
100 CRC86.73810 KZT
250 CRC216.84525 KZT
500 CRC433.69050 KZT
1000 CRC867.38100 KZT
2000 CRC1734.76200 KZT
5000 CRC4336.90500 KZT
10000 CRC8673.81000 KZT