Kazakistan tengesinden Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile KZT → CRC çevirin

1.000 kzt
1.157,26 crc

1.00000 KZT = 1.15726 CRC

09:57 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11.353651.3471518.99780.931550.79641.642981.53941
1 CAD0.73874310.99519814.03450.6881630.5883351.213741.13723
1 SGD0.7423081.00483114.10220.6914840.5911741.21961.14272
1 ZAR0.05263770.0712530.070910810.04903370.04192070.08648270.0810309

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kazakistan tengesinden Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Kosta Rika Kolonu
1 KZT1.15726 CRC
5 KZT5.78630 CRC
10 KZT11.57260 CRC
20 KZT23.14520 CRC
50 KZT57.86300 CRC
100 KZT115.72600 CRC
250 KZT289.31500 CRC
500 KZT578.63000 CRC
1000 KZT1157.26000 CRC
2000 KZT2314.52000 CRC
5000 KZT5786.30000 CRC
10000 KZT11572.60000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Kazakistan Tengesi
1 CRC0.86411 KZT
5 CRC4.32055 KZT
10 CRC8.64110 KZT
20 CRC17.28220 KZT
50 CRC43.20550 KZT
100 CRC86.41100 KZT
250 CRC216.02750 KZT
500 CRC432.05500 KZT
1000 CRC864.11000 KZT
2000 CRC1728.22000 KZT
5000 CRC4320.55000 KZT
10000 CRC8641.10000 KZT