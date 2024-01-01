2.000 Kazakistan tengesinden Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile KZT → CRC çevirin

1,000₸ KZT = 1,025₡ CRC

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → CRC çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CRC
1 KZT → CRCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,06701,0938
Düşük1,02551,0255
Ortalama1,04861,0674
Değişim-3.89%-5.50%
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1 KZT → CRC istatistikleri

KZT → CRC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,0670, en düşük 1,0255 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,0486 oldu. KZT → CRC kurundaki değişiklik -3.89 değerindeydi.

KZT → CRC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,0938, en düşük 1,0255 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0674 oldu. KZT → CRC kurundaki değişiklik -5.50 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - CRC tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34218,2070,9490,7921,7051,548
1 CAD0,7110,95312,9270,6740,5631,2111,099
1 SGD0,7451,049113,5620,7070,591,271,153
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Kosta Rika Kolonu
1 KZT1,02545 CRC
5 KZT5,12725 CRC
10 KZT10,25450 CRC
20 KZT20,50900 CRC
50 KZT51,27250 CRC
100 KZT102,54500 CRC
250 KZT256,36250 CRC
500 KZT512,72500 CRC
1000 KZT1.025,45000 CRC
2000 KZT2.050,90000 CRC
5000 KZT5.127,25000 CRC
10000 KZT10.254,50000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Kazakistan Tengesi
1 CRC0,97518 KZT
5 CRC4,87592 KZT
10 CRC9,75183 KZT
20 CRC19,50366 KZT
50 CRC48,75915 KZT
100 CRC97,51830 KZT
250 CRC243,79575 KZT
500 CRC487,59150 KZT
1000 CRC975,18300 KZT
2000 CRC1.950,36600 KZT
5000 CRC4.875,91500 KZT
10000 CRC9.751,83000 KZT