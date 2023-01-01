تينغ كازاخستاني إلى كوانزا أنغولي

تحويل KZT إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kzt
١٬٧٤٦٫٩٠ aoa

1.00000 KZT = 1.74690 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 18:29 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

KZT إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 AOA
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.06788.6891.437041.660830.963618.3129
1GBP1.1529411.23015102.251.656771.914781.1109721.1131
1USD0.937250.812909183.121.34681.556540.9031517.163
1INR0.01127540.009779940.012030810.01620310.01872640.01086560.206485

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for تنج كازاخستاني

KZT إلى USD

KZT إلى CAD

KZT إلى SGD

KZT إلى ZAR

KZT إلى EUR

KZT إلى GBP

KZT إلى NZD

KZT إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Angolan Kwanza
1 KZT1.74690 AOA
5 KZT8.73450 AOA
10 KZT17.46900 AOA
20 KZT34.93800 AOA
50 KZT87.34500 AOA
100 KZT174.69000 AOA
250 KZT436.72500 AOA
500 KZT873.45000 AOA
1000 KZT1746.90000 AOA
2000 KZT3493.80000 AOA
5000 KZT8734.50000 AOA
10000 KZT17469.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / تنغي كازاخستاني
1 AOA0.57244 KZT
5 AOA2.86220 KZT
10 AOA5.72441 KZT
20 AOA11.44882 KZT
50 AOA28.62205 KZT
100 AOA57.24410 KZT
250 AOA143.11025 KZT
500 AOA286.22050 KZT
1000 AOA572.44100 KZT
2000 AOA1144.88200 KZT
5000 AOA2862.20500 KZT
10000 AOA5724.41000 KZT