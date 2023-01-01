1 كوانزا أنغولي إلى تينغ كازاخستاني

تحويل AOA إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

١ aoa
٠٫٥٤ kzt

1.00000 AOA = 0.54329 KZT

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10.92911.35841.520451.3421519.000783.4320.796908
1 EUR1.076311.462051.636461.4445620.450589.79790.8578
1 CAD0.736160.68397311.119290.98803713.987661.41930.586652
1 AUD0.65770.6110750.8934210.88273212.496854.87320.524126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / تنغي كازاخستاني
1 AOA0.54329 KZT
5 AOA2.71643 KZT
10 AOA5.43285 KZT
20 AOA10.86570 KZT
50 AOA27.16425 KZT
100 AOA54.32850 KZT
250 AOA135.82125 KZT
500 AOA271.64250 KZT
1000 AOA543.28500 KZT
2000 AOA1086.57000 KZT
5000 AOA2716.42500 KZT
10000 AOA5432.85000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Angolan Kwanza
1 KZT1.84066 AOA
5 KZT9.20330 AOA
10 KZT18.40660 AOA
20 KZT36.81320 AOA
50 KZT92.03300 AOA
100 KZT184.06600 AOA
250 KZT460.16500 AOA
500 KZT920.33000 AOA
1000 KZT1840.66000 AOA
2000 KZT3681.32000 AOA
5000 KZT9203.30000 AOA
10000 KZT18406.60000 AOA