تينغ كازاخستاني إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل KZT إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

1000 kzt
229.79 bdt

1.00000 KZT = 0.22979 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 12:0 UTC
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KZT إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0669588.68491.437181.661010.9636518.3124
1GBP1.152811.2299102.2291.656681.914691.110921.1091
1USD0.937250.813074183.121.3471.556780.903317.1633
1INR0.01127590.009781930.012030810.01620550.01872940.01086740.206488

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for تنج كازاخستاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Bangladeshi Taka
1 KZT0.22979 BDT
5 KZT1.14895 BDT
10 KZT2.29790 BDT
20 KZT4.59580 BDT
50 KZT11.48950 BDT
100 KZT22.97900 BDT
250 KZT57.44750 BDT
500 KZT114.89500 BDT
1000 KZT229.79000 BDT
2000 KZT459.58000 BDT
5000 KZT1148.95000 BDT
10000 KZT2297.90000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / تنغي كازاخستاني
1 BDT4.35180 KZT
5 BDT21.75900 KZT
10 BDT43.51800 KZT
20 BDT87.03600 KZT
50 BDT217.59000 KZT
100 BDT435.18000 KZT
250 BDT1087.95000 KZT
500 BDT2175.90000 KZT
1000 BDT4351.80000 KZT
2000 BDT8703.60000 KZT
5000 BDT21759.00000 KZT
10000 BDT43518.00000 KZT