تينغ كازاخستاني إلى ليرة تركية

تحويل KZT إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kzt
٥٦٫٧٨ try

1.00000 KZT = 0.05678 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 18:42 UTC
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KZT إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066888.67241.436711.661040.963818.3285
1GBP1.1527411.2298102.2211.656231.914831.1110121.1289
1USD0.93740.81314183.121.346751.557030.9034517.1808
1INR0.01127750.009782730.012030810.01620250.01873230.01086920.206699

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for تنج كازاخستاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / ليرة تركية
1 KZT0.05678 TRY
5 KZT0.28390 TRY
10 KZT0.56780 TRY
20 KZT1.13559 TRY
50 KZT2.83898 TRY
100 KZT5.67796 TRY
250 KZT14.19490 TRY
500 KZT28.38980 TRY
1000 KZT56.77960 TRY
2000 KZT113.55920 TRY
5000 KZT283.89800 TRY
10000 KZT567.79600 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / تنغي كازاخستاني
1 TRY17.61200 KZT
5 TRY88.06000 KZT
10 TRY176.12000 KZT
20 TRY352.24000 KZT
50 TRY880.60000 KZT
100 TRY1761.20000 KZT
250 TRY4403.00000 KZT
500 TRY8806.00000 KZT
1000 TRY17612.00000 KZT
2000 TRY35224.00000 KZT
5000 TRY88060.00000 KZT
10000 TRY176120.00000 KZT