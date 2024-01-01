Kazakistan tengesinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile KZT → TRY çevirin

1.000 kzt
68,57 try

1.00000 KZT = 0.06857 TRY

10:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548751.073489.13581.453171.652530.94820518.3148
1 GBP1.1697611.25565104.271.69991.933111.1091721.4244
1 USD0.93160.7964183.04061.35381.539530.8833517.0624
1 INR0.01121880.009590490.012042310.01630290.01853950.01063760.205471

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

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KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Türk Lirası
1 KZT0.06857 TRY
5 KZT0.34284 TRY
10 KZT0.68568 TRY
20 KZT1.37135 TRY
50 KZT3.42837 TRY
100 KZT6.85675 TRY
250 KZT17.14188 TRY
500 KZT34.28375 TRY
1000 KZT68.56750 TRY
2000 KZT137.13500 TRY
5000 KZT342.83750 TRY
10000 KZT685.67500 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Kazakistan Tengesi
1 TRY14.58420 KZT
5 TRY72.92100 KZT
10 TRY145.84200 KZT
20 TRY291.68400 KZT
50 TRY729.21000 KZT
100 TRY1458.42000 KZT
250 TRY3646.05000 KZT
500 TRY7292.10000 KZT
1000 TRY14584.20000 KZT
2000 TRY29168.40000 KZT
5000 TRY72921.00000 KZT
10000 TRY145842.00000 KZT