تينغ كازاخستاني إلى درام أرميني

تحويل KZT إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kzt
٨٠٨٫٨٨ amd

1.00000 KZT = 0.80888 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:29 UTC
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KZT إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.06788.6891.437041.660830.963618.3129
1GBP1.1529411.23015102.251.656771.914781.1109721.1131
1USD0.937250.812909183.121.34681.556540.9031517.163
1INR0.01127540.009779940.012030810.01620310.01872640.01086560.206485

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / درام أرمينية
1 KZT0.80888 AMD
5 KZT4.04441 AMD
10 KZT8.08883 AMD
20 KZT16.17766 AMD
50 KZT40.44415 AMD
100 KZT80.88830 AMD
250 KZT202.22075 AMD
500 KZT404.44150 AMD
1000 KZT808.88300 AMD
2000 KZT1617.76600 AMD
5000 KZT4044.41500 AMD
10000 KZT8088.83000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / تنغي كازاخستاني
1 AMD1.23627 KZT
5 AMD6.18135 KZT
10 AMD12.36270 KZT
20 AMD24.72540 KZT
50 AMD61.81350 KZT
100 AMD123.62700 KZT
250 AMD309.06750 KZT
500 AMD618.13500 KZT
1000 AMD1236.27000 KZT
2000 AMD2472.54000 KZT
5000 AMD6181.35000 KZT
10000 AMD12362.70000 KZT