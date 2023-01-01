1 درام أرميني إلى تينغ كازاخستاني

تحويل AMD إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

1 amd
1.14 kzt

1.00000 AMD = 1.13757 KZT

Mid-market exchange rate at 21:54
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85761.076189.80591.462421.636280.9471518.667
1 GBP1.1660411.2548104.7191.705271.908011.1044221.7669
1 USD0.92930.79694183.4551.3591.520570.880117.3469
1 INR0.01113510.009549330.011982510.01628420.01822020.01054580.207859

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / تنغي كازاخستاني
1 AMD1.13757 KZT
5 AMD5.68785 KZT
10 AMD11.37570 KZT
20 AMD22.75140 KZT
50 AMD56.87850 KZT
100 AMD113.75700 KZT
250 AMD284.39250 KZT
500 AMD568.78500 KZT
1000 AMD1137.57000 KZT
2000 AMD2275.14000 KZT
5000 AMD5687.85000 KZT
10000 AMD11375.70000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / درام أرمينية
1 KZT0.87907 AMD
5 KZT4.39535 AMD
10 KZT8.79070 AMD
20 KZT17.58140 AMD
50 KZT43.95350 AMD
100 KZT87.90700 AMD
250 KZT219.76750 AMD
500 KZT439.53500 AMD
1000 KZT879.07000 AMD
2000 KZT1758.14000 AMD
5000 KZT4395.35000 AMD
10000 KZT8790.70000 AMD