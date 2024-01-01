1 армянский драм в казахстанские тенге

Сконвертируйте AMD в KZT по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = ₸1,272 KZT

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к KZT

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KZT
1 AMD в KZTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,27471,2747
Низкий1,24471,2281
В среднем1,25831,2467
Изменение-0.20%3.17%
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Соотношение 1 AMD к KZT

За последние 30 дней максимальный курс AMD к KZT составил 1,2747, а минимальный — 1,2447. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,2583. Изменение курса AMD к KZT в процентном соотношении составило -0.20.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к KZT составил 1,2747, а минимальный — 1,2281. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,2467. Изменение курса AMD к KZT в процентном соотношении составило 3.17.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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AMD в GBP

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AMD в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Казахстанский тенге
1 AMD1,27215 KZT
5 AMD6,36075 KZT
10 AMD12,72150 KZT
20 AMD25,44300 KZT
50 AMD63,60750 KZT
100 AMD127,21500 KZT
250 AMD318,03750 KZT
500 AMD636,07500 KZT
1000 AMD1 272,15000 KZT
2000 AMD2 544,30000 KZT
5000 AMD6 360,75000 KZT
10000 AMD12 721,50000 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Армянский драм
1 KZT0,78607 AMD
5 KZT3,93035 AMD
10 KZT7,86069 AMD
20 KZT15,72138 AMD
50 KZT39,30345 AMD
100 KZT78,60690 AMD
250 KZT196,51725 AMD
500 KZT393,03450 AMD
1000 KZT786,06900 AMD
2000 KZT1 572,13800 AMD
5000 KZT3 930,34500 AMD
10000 KZT7 860,69000 AMD