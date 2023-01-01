تينغ كازاخستاني إلى دينار مقدوني

تحويل KZT إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 kzt
121.22 mkd

1.00000 KZT = 0.12122 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:9 UTC
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KZT إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 MKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.066888.67241.43731.661290.963818.3332
1GBP1.152611.22965102.2091.656711.91491.1108821.1318
1USD0.93740.81324183.121.34731.557270.9034517.1852
1INR0.01127750.009783920.012030810.01620910.01873520.01086920.206752

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for تنج كازاخستاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / دينار مقدوني
1 KZT0.12122 MKD
5 KZT0.60609 MKD
10 KZT1.21218 MKD
20 KZT2.42436 MKD
50 KZT6.06090 MKD
100 KZT12.12180 MKD
250 KZT30.30450 MKD
500 KZT60.60900 MKD
1000 KZT121.21800 MKD
2000 KZT242.43600 MKD
5000 KZT606.09000 MKD
10000 KZT1212.18000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / تنغي كازاخستاني
1 MKD8.24959 KZT
5 MKD41.24795 KZT
10 MKD82.49590 KZT
20 MKD164.99180 KZT
50 MKD412.47950 KZT
100 MKD824.95900 KZT
250 MKD2062.39750 KZT
500 MKD4124.79500 KZT
1000 MKD8249.59000 KZT
2000 MKD16499.18000 KZT
5000 MKD41247.95000 KZT
10000 MKD82495.90000 KZT