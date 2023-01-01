تينغ كازاخستاني إلى روبية سريلانكي

تحويل KZT إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kzt
٦٧٨٫٣٨ lkr

1.00000 KZT = 0.67838 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:0 UTC
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KZT إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.066888.67241.43731.661290.963818.3332
1GBP1.152611.22965102.2091.656711.91491.1108821.1318
1USD0.93740.81324183.121.34731.557270.9034517.1852
1INR0.01127750.009783920.012030810.01620910.01873520.01086920.206752

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for تنج كازاخستاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / روبية سريلانكية
1 KZT0.67838 LKR
5 KZT3.39189 LKR
10 KZT6.78378 LKR
20 KZT13.56756 LKR
50 KZT33.91890 LKR
100 KZT67.83780 LKR
250 KZT169.59450 LKR
500 KZT339.18900 LKR
1000 KZT678.37800 LKR
2000 KZT1356.75600 LKR
5000 KZT3391.89000 LKR
10000 KZT6783.78000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / تنغي كازاخستاني
1 LKR1.47410 KZT
5 LKR7.37050 KZT
10 LKR14.74100 KZT
20 LKR29.48200 KZT
50 LKR73.70500 KZT
100 LKR147.41000 KZT
250 LKR368.52500 KZT
500 LKR737.05000 KZT
1000 LKR1474.10000 KZT
2000 LKR2948.20000 KZT
5000 LKR7370.50000 KZT
10000 LKR14741.00000 KZT