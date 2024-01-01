Kazakistan tengesinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile KZT → LKR çevirin

1.000 kzt
696,28 lkr

1.00000 KZT = 0.69628 LKR

10:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11.353751.3471519.00210.93170.7965911.642981.53953
1 CAD0.73868910.99512514.03660.6882410.5884331.213651.13723
1 SGD0.7423081.0049114.10540.6916130.5913151.21961.1428
1 ZAR0.05262580.07124210.070894810.04903170.04192120.08646310.0810188

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Kazakistan tengesinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Sri Lanka Rupisi
1 KZT0.69628 LKR
5 KZT3.48142 LKR
10 KZT6.96284 LKR
20 KZT13.92568 LKR
50 KZT34.81420 LKR
100 KZT69.62840 LKR
250 KZT174.07100 LKR
500 KZT348.14200 LKR
1000 KZT696.28400 LKR
2000 KZT1392.56800 LKR
5000 KZT3481.42000 LKR
10000 KZT6962.84000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Kazakistan Tengesi
1 LKR1.43620 KZT
5 LKR7.18100 KZT
10 LKR14.36200 KZT
20 LKR28.72400 KZT
50 LKR71.81000 KZT
100 LKR143.62000 KZT
250 LKR359.05000 KZT
500 LKR718.10000 KZT
1000 LKR1436.20000 KZT
2000 LKR2872.40000 KZT
5000 LKR7181.00000 KZT
10000 LKR14362.00000 KZT