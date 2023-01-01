تينغ كازاخستاني إلى كرونة آيسلندية

تحويل KZT إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

1000 kzt
285.18 isk

1.00000 KZT = 0.28518 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 18:35 UTC
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KZT إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066988.68071.437541.661320.963818.3334
1GBP1.1527411.22975102.2171.656971.91491.1110121.1318
1USD0.93730.813173183.121.34741.557150.9033517.1838
1INR0.01127640.009783130.012030810.01621030.01873370.0108680.206735

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for تنج كازاخستاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Icelandic Króna
1 KZT0.28518 ISK
5 KZT1.42590 ISK
10 KZT2.85180 ISK
20 KZT5.70360 ISK
50 KZT14.25900 ISK
100 KZT28.51800 ISK
250 KZT71.29500 ISK
500 KZT142.59000 ISK
1000 KZT285.18000 ISK
2000 KZT570.36000 ISK
5000 KZT1425.90000 ISK
10000 KZT2851.80000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / تنغي كازاخستاني
1 ISK3.50655 KZT
5 ISK17.53275 KZT
10 ISK35.06550 KZT
20 ISK70.13100 KZT
50 ISK175.32750 KZT
100 ISK350.65500 KZT
250 ISK876.63750 KZT
500 ISK1753.27500 KZT
1000 ISK3506.55000 KZT
2000 ISK7013.10000 KZT
5000 ISK17532.75000 KZT
10000 ISK35065.50000 KZT