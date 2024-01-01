Kazakistan tengesinden İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile KZT → ISK çevirin

1.000 kzt
308,86 isk

1.00000 KZT = 0.30886 ISK

10:00 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11.353851.3471519.00080.931650.7964641.642981.53953
1 CAD0.73863410.99505114.03460.6881580.5882951.213561.13715
1 SGD0.7423081.00497114.10440.691580.5912211.21961.1428
1 ZAR0.05262950.07125230.070899610.04903280.04191740.0864690.0810243

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / İzlanda Kronu
1 KZT0.30886 ISK
5 KZT1.54431 ISK
10 KZT3.08862 ISK
20 KZT6.17724 ISK
50 KZT15.44310 ISK
100 KZT30.88620 ISK
250 KZT77.21550 ISK
500 KZT154.43100 ISK
1000 KZT308.86200 ISK
2000 KZT617.72400 ISK
5000 KZT1544.31000 ISK
10000 KZT3088.62000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Kazakistan Tengesi
1 ISK3.23769 KZT
5 ISK16.18845 KZT
10 ISK32.37690 KZT
20 ISK64.75380 KZT
50 ISK161.88450 KZT
100 ISK323.76900 KZT
250 ISK809.42250 KZT
500 ISK1618.84500 KZT
1000 ISK3237.69000 KZT
2000 ISK6475.38000 KZT
5000 ISK16188.45000 KZT
10000 ISK32376.90000 KZT