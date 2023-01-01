تينغ كازاخستاني إلى بير إثيوبي

تحويل KZT إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

1000 kzt
115.79 etb

1.00000 KZT = 0.11579 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 18:30 UTC
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KZT إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066888.67241.43731.661160.963618.3284
1GBP1.1527411.2298102.2211.656911.914981.1107821.1288
1USD0.93740.81314183.121.34731.557150.9032517.1807
1INR0.01127750.009782730.012030810.01620910.01873370.01086680.206698

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for تنج كازاخستاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / البر الإثيوبي
1 KZT0.11579 ETB
5 KZT0.57896 ETB
10 KZT1.15793 ETB
20 KZT2.31586 ETB
50 KZT5.78965 ETB
100 KZT11.57930 ETB
250 KZT28.94825 ETB
500 KZT57.89650 ETB
1000 KZT115.79300 ETB
2000 KZT231.58600 ETB
5000 KZT578.96500 ETB
10000 KZT1157.93000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / تنغي كازاخستاني
1 ETB8.63607 KZT
5 ETB43.18035 KZT
10 ETB86.36070 KZT
20 ETB172.72140 KZT
50 ETB431.80350 KZT
100 ETB863.60700 KZT
250 ETB2159.01750 KZT
500 ETB4318.03500 KZT
1000 ETB8636.07000 KZT
2000 ETB17272.14000 KZT
5000 ETB43180.35000 KZT
10000 ETB86360.70000 KZT