تينغ كازاخستاني إلى ريال قطري

تحويل KZT إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 kzt
7.63 qar

1.00000 KZT = 0.00763 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:32 UTC
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KZT إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.0668588.67661.437151.661240.963618.3276
1GBP1.1527411.2298102.2211.656661.914981.1107821.127
1USD0.937350.81314183.121.34711.557150.9032517.1792
1INR0.01127690.009782730.012030810.01620670.01873370.01086680.206679

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / الريال القطري
1 KZT0.00763 QAR
5 KZT0.03817 QAR
10 KZT0.07633 QAR
20 KZT0.15267 QAR
50 KZT0.38167 QAR
100 KZT0.76334 QAR
250 KZT1.90836 QAR
500 KZT3.81671 QAR
1000 KZT7.63342 QAR
2000 KZT15.26684 QAR
5000 KZT38.16710 QAR
10000 KZT76.33420 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / تنغي كازاخستاني
1 QAR131.00300 KZT
5 QAR655.01500 KZT
10 QAR1310.03000 KZT
20 QAR2620.06000 KZT
50 QAR6550.15000 KZT
100 QAR13100.30000 KZT
250 QAR32750.75000 KZT
500 QAR65501.50000 KZT
1000 QAR131003.00000 KZT
2000 QAR262006.00000 KZT
5000 QAR655015.00000 KZT
10000 QAR1310030.00000 KZT