10 ريال قطري إلى تينغ كازاخستاني

تحويل QAR إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

١٠ qar
١٬٢٧١٫٤٧ kzt

1.00000 QAR = 127.14700 KZT

Mid-market exchange rate at 11:43
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.20151.36365285.3750.8049260.93783.6971.5361
1INR0.01201910.01638973.429930.009674420.01117749.419270.0184624
1CAD0.73332661.01381209.2730.5902730.681973574.7051.12646
1PKR0.003504160.2915510.0047784510.002820590.003258782.74620.00538274

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

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QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / تنغي كازاخستاني
1 QAR127.14700 KZT
5 QAR635.73500 KZT
10 QAR1271.47000 KZT
20 QAR2542.94000 KZT
50 QAR6357.35000 KZT
100 QAR12714.70000 KZT
250 QAR31786.75000 KZT
500 QAR63573.50000 KZT
1000 QAR127147.00000 KZT
2000 QAR254294.00000 KZT
5000 QAR635735.00000 KZT
10000 QAR1271470.00000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / الريال القطري
1 KZT0.00786 QAR
5 KZT0.03932 QAR
10 KZT0.07865 QAR
20 KZT0.15730 QAR
50 KZT0.39325 QAR
100 KZT0.78649 QAR
250 KZT1.96623 QAR
500 KZT3.93245 QAR
1000 KZT7.86491 QAR
2000 KZT15.72982 QAR
5000 KZT39.32455 QAR
10000 KZT78.64910 QAR