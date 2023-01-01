تينغ كازاخستاني إلى كونا كرواتية

تحويل KZT إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kzt
١٤٫٧٤ hrk

1.00000 KZT = 0.01474 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 12:0 UTC
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KZT إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.066888.67241.43731.661290.963718.3306
1GBP1.1526711.2297102.2131.656771.914971.1108321.1297
1USD0.93740.813206183.121.34731.557270.9033517.1828
1INR0.01127750.009783520.012030810.01620910.01873520.0108680.206723

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for تنج كازاخستاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Croatian Kuna
1 KZT0.01474 HRK
5 KZT0.07372 HRK
10 KZT0.14745 HRK
20 KZT0.29489 HRK
50 KZT0.73723 HRK
100 KZT1.47446 HRK
250 KZT3.68615 HRK
500 KZT7.37230 HRK
1000 KZT14.74460 HRK
2000 KZT29.48920 HRK
5000 KZT73.72300 HRK
10000 KZT147.44600 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / تنغي كازاخستاني
1 HRK67.82160 KZT
5 HRK339.10800 KZT
10 HRK678.21600 KZT
20 HRK1356.43200 KZT
50 HRK3391.08000 KZT
100 HRK6782.16000 KZT
250 HRK16955.40000 KZT
500 HRK33910.80000 KZT
1000 HRK67821.60000 KZT
2000 HRK135643.20000 KZT
5000 HRK339108.00000 KZT
10000 HRK678216.00000 KZT