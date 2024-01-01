Kazakistan tengesinden Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile KZT → HRK çevirin

1.000 kzt
15,65 hrk

1.00000 KZT = 0.01565 HRK

09:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.0733589.13411.453051.652450.94796518.316
1 GBP1.1696811.25545104.2561.699571.93281.1088221.4234
1 USD0.931650.796527183.04291.353751.539530.8832517.0643
1 INR0.01121910.009591750.01204210.01630180.01853890.01063610.205488

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Kazakistan tengesinden Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Hırvat Kunası
1 KZT0.01565 HRK
5 KZT0.07827 HRK
10 KZT0.15655 HRK
20 KZT0.31310 HRK
50 KZT0.78274 HRK
100 KZT1.56548 HRK
250 KZT3.91370 HRK
500 KZT7.82740 HRK
1000 KZT15.65480 HRK
2000 KZT31.30960 HRK
5000 KZT78.27400 HRK
10000 KZT156.54800 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Kazakistan Tengesi
1 HRK63.87830 KZT
5 HRK319.39150 KZT
10 HRK638.78300 KZT
20 HRK1277.56600 KZT
50 HRK3193.91500 KZT
100 HRK6387.83000 KZT
250 HRK15969.57500 KZT
500 HRK31939.15000 KZT
1000 HRK63878.30000 KZT
2000 HRK127756.60000 KZT
5000 HRK319391.50000 KZT
10000 HRK638783.00000 KZT