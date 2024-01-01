10 bin Kazakistan tengesinden Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile KZT → HRK çevirin

1,000₸ KZT = 0,01414kn HRK

15:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → HRK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HRK
1 KZT → HRKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01460,0148
Düşük0,01410,0141
Ortalama0,01430,0145
Değişim-2.81%-3.77%
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1 KZT → HRK istatistikleri

KZT → HRK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0146, en düşük 0,0141 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0143 oldu. KZT → HRK kurundaki değişiklik -2.81 değerindeydi.

KZT → HRK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0148, en düşük 0,0141 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0145 oldu. KZT → HRK kurundaki değişiklik -3.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - HRK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34318,2190,9490,7931,7061,547
1 CAD0,7110,95312,9390,6740,5631,2111,099
1 SGD0,7451,049113,5710,7070,591,2711,152
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0430,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Hırvat Kunası
1 KZT0,01414 HRK
5 KZT0,07068 HRK
10 KZT0,14135 HRK
20 KZT0,28270 HRK
50 KZT0,70676 HRK
100 KZT1,41351 HRK
250 KZT3,53378 HRK
500 KZT7,06755 HRK
1000 KZT14,13510 HRK
2000 KZT28,27020 HRK
5000 KZT70,67550 HRK
10000 KZT141,35100 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Kazakistan Tengesi
1 HRK70,74590 KZT
5 HRK353,72950 KZT
10 HRK707,45900 KZT
20 HRK1.414,91800 KZT
50 HRK3.537,29500 KZT
100 HRK7.074,59000 KZT
250 HRK17.686,47500 KZT
500 HRK35.372,95000 KZT
1000 HRK70.745,90000 KZT
2000 HRK141.491,80000 KZT
5000 HRK353.729,50000 KZT
10000 HRK707.459,00000 KZT