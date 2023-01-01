1 Hırvat kunasından Kazakistan tengesine
Reel döviz kuru ile HRK → KZT çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Hırvat kunasından Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Hırvat Kunası / Kazakistan Tengesi
|1 HRK
|67.86420 KZT
|5 HRK
|339.32100 KZT
|10 HRK
|678.64200 KZT
|20 HRK
|1357.28400 KZT
|50 HRK
|3393.21000 KZT
|100 HRK
|6786.42000 KZT
|250 HRK
|16966.05000 KZT
|500 HRK
|33932.10000 KZT
|1000 HRK
|67864.20000 KZT
|2000 HRK
|135728.40000 KZT
|5000 HRK
|339321.00000 KZT
|10000 HRK
|678642.00000 KZT