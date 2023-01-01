1 Hırvat kunasından Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile HRK → KZT çevirin

1 hrk
67,86 kzt

1.00000 HRK = 67.86420 KZT

12:3 UTC'deki reel piyasa kuru
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HRK → KZT çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HRK → 0 KZT
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.056787.79581.433151.643520.967418.4045
1GBP1.1538711.2193101.3051.653681.896411.1162521.2365
1USD0.946350.820143183.08491.356251.555330.915517.417
1INR0.01139010.009871140.012035910.01632370.01871980.01101880.209629

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Hırvat kunasından Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Hırvat kunası

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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plane
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Kazakistan Tengesi
1 HRK67.86420 KZT
5 HRK339.32100 KZT
10 HRK678.64200 KZT
20 HRK1357.28400 KZT
50 HRK3393.21000 KZT
100 HRK6786.42000 KZT
250 HRK16966.05000 KZT
500 HRK33932.10000 KZT
1000 HRK67864.20000 KZT
2000 HRK135728.40000 KZT
5000 HRK339321.00000 KZT
10000 HRK678642.00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Hırvat Kunası
1 KZT0.01474 HRK
5 KZT0.07368 HRK
10 KZT0.14735 HRK
20 KZT0.29471 HRK
50 KZT0.73677 HRK
100 KZT1.47353 HRK
250 KZT3.68383 HRK
500 KZT7.36765 HRK
1000 KZT14.73530 HRK
2000 KZT29.47060 HRK
5000 KZT73.67650 HRK
10000 KZT147.35300 HRK