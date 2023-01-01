تينغ كازاخستاني إلى كرونة نروجية

تحويل KZT إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

1000 kzt
22.54 nok

1.00000 KZT = 0.02254 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 18:39 UTC
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KZT إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 NOK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.0668588.67661.436891.660980.963918.3263
1GBP1.1527411.2298102.2211.656361.914681.1111221.1255
1USD0.937350.81314183.121.346851.55690.903517.178
1INR0.01127690.009782730.012030810.01620370.01873080.01086980.206665

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / كروني نرويجي
1 KZT0.02254 NOK
5 KZT0.11271 NOK
10 KZT0.22543 NOK
20 KZT0.45085 NOK
50 KZT1.12713 NOK
100 KZT2.25427 NOK
250 KZT5.63567 NOK
500 KZT11.27135 NOK
1000 KZT22.54270 NOK
2000 KZT45.08540 NOK
5000 KZT112.71350 NOK
10000 KZT225.42700 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / تنغي كازاخستاني
1 NOK44.36030 KZT
5 NOK221.80150 KZT
10 NOK443.60300 KZT
20 NOK887.20600 KZT
50 NOK2218.01500 KZT
100 NOK4436.03000 KZT
250 NOK11090.07500 KZT
500 NOK22180.15000 KZT
1000 NOK44360.30000 KZT
2000 NOK88720.60000 KZT
5000 NOK221801.50000 KZT
10000 NOK443603.00000 KZT