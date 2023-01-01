تينغ كازاخستاني إلى منات تركمانستاني
تحويل KZT إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى منات تركمانستاني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for تنج كازاخستاني
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Turkmenistani Manat / تنغي كازاخستاني
|1 TMT
|136.65500 KZT
|5 TMT
|683.27500 KZT
|10 TMT
|1366.55000 KZT
|20 TMT
|2733.10000 KZT
|50 TMT
|6832.75000 KZT
|100 TMT
|13665.50000 KZT
|250 TMT
|34163.75000 KZT
|500 TMT
|68327.50000 KZT
|1000 TMT
|136655.00000 KZT
|2000 TMT
|273310.00000 KZT
|5000 TMT
|683275.00000 KZT
|10000 TMT
|1366550.00000 KZT