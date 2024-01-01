5,000 منات تركمانستاني إلى تينغ كازاخستاني

تحويل TMT إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

5,000 tmt
641,200 kzt

1.000 TMT = 128.2 KZT

Mid-market exchange rate at 08:16
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٤٣٢١٫٤٧٣١٫٦٥٣٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٨
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٣٥١٫٧٢٤١٫٩٣٤١٫١٢١٢١٫٤٩٦
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٤٥١٫٣٤٨١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٨٠٦
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / تنغي كازاخستاني
1 TMT١٢٨٫٢٤٠٠٠ KZT
5 TMT٦٤١٫٢٠٠٠٠ KZT
10 TMT١٬٢٨٢٫٤٠٠٠٠ KZT
20 TMT٢٬٥٦٤٫٨٠٠٠٠ KZT
50 TMT٦٬٤١٢٫٠٠٠٠٠ KZT
100 TMT١٢٬٨٢٤٫٠٠٠٠٠ KZT
250 TMT٣٢٬٠٦٠٫٠٠٠٠٠ KZT
500 TMT٦٤٬١٢٠٫٠٠٠٠٠ KZT
1000 TMT١٢٨٬٢٤٠٫٠٠٠٠٠ KZT
2000 TMT٢٥٦٬٤٨٠٫٠٠٠٠٠ KZT
5000 TMT٦٤١٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ KZT
10000 TMT١٬٢٨٢٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Turkmenistani Manat
1 KZT٠٫٠٠٧٨٠ TMT
5 KZT٠٫٠٣٨٩٩ TMT
10 KZT٠٫٠٧٧٩٨ TMT
20 KZT٠٫١٥٥٩٦ TMT
50 KZT٠٫٣٨٩٨٩ TMT
100 KZT٠٫٧٧٩٧٩ TMT
250 KZT١٫٩٤٩٤٧ TMT
500 KZT٣٫٨٩٨٩٤ TMT
1000 KZT٧٫٧٩٧٨٨ TMT
2000 KZT١٥٫٥٩٥٧٦ TMT
5000 KZT٣٨٫٩٨٩٤٠ TMT
10000 KZT٧٧٫٩٧٨٨٠ TMT