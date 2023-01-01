تينغ كازاخستاني إلى دينار صربي

تحويل KZT إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kzt
٢٣٠٫٥١ rsd

1.00000 KZT = 0.23051 RSD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:40 UTC
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KZT إلى RSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 RSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.0668588.67661.437151.661240.963618.3276
1GBP1.1527411.2298102.2211.656661.914981.1107821.127
1USD0.937350.81314183.121.34711.557150.9032517.1792
1INR0.01127690.009782730.012030810.01620670.01873370.01086680.206679

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / الدينار الصربي
1 KZT0.23051 RSD
5 KZT1.15256 RSD
10 KZT2.30512 RSD
20 KZT4.61024 RSD
50 KZT11.52560 RSD
100 KZT23.05120 RSD
250 KZT57.62800 RSD
500 KZT115.25600 RSD
1000 KZT230.51200 RSD
2000 KZT461.02400 RSD
5000 KZT1152.56000 RSD
10000 KZT2305.12000 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / تنغي كازاخستاني
1 RSD4.33816 KZT
5 RSD21.69080 KZT
10 RSD43.38160 KZT
20 RSD86.76320 KZT
50 RSD216.90800 KZT
100 RSD433.81600 KZT
250 RSD1084.54000 KZT
500 RSD2169.08000 KZT
1000 RSD4338.16000 KZT
2000 RSD8676.32000 KZT
5000 RSD21690.80000 KZT
10000 RSD43381.60000 KZT