تينغ كازاخستاني إلى فرنك غيني

تحويل KZT إلى GNF بسعر الصرف الحقيقي

1000 kzt
17983 gnf

1.00000 KZT = 17.98330 GNF

متوسط سعر صرف السوق عند 18:33 UTC
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KZT إلى GNF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 GNF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066888.67241.43731.661160.963618.3284
1GBP1.1527411.2298102.2211.656911.914981.1107821.1288
1USD0.93740.81314183.121.34731.557150.9032517.1807
1INR0.01127750.009782730.012030810.01620910.01873370.01086680.206698

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى فرنك غيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GNF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى GNF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for تنج كازاخستاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Guinean Franc
1 KZT17.98330 GNF
5 KZT89.91650 GNF
10 KZT179.83300 GNF
20 KZT359.66600 GNF
50 KZT899.16500 GNF
100 KZT1798.33000 GNF
250 KZT4495.82500 GNF
500 KZT8991.65000 GNF
1000 KZT17983.30000 GNF
2000 KZT35966.60000 GNF
5000 KZT89916.50000 GNF
10000 KZT179833.00000 GNF
معدلات التحويل Guinean Franc / تنغي كازاخستاني
1 GNF0.05561 KZT
5 GNF0.27804 KZT
10 GNF0.55607 KZT
20 GNF1.11214 KZT
50 GNF2.78036 KZT
100 GNF5.56072 KZT
250 GNF13.90180 KZT
500 GNF27.80360 KZT
1000 GNF55.60720 KZT
2000 GNF111.21440 KZT
5000 GNF278.03600 KZT
10000 GNF556.07200 KZT