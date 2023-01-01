تينغ كازاخستاني إلى متكال موزمبيقي

تحويل KZT إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kzt
١٣٣٫٧٩ mzn

1.00000 KZT = 0.13379 MZN

متوسط سعر صرف السوق عند 18:6 UTC
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KZT إلى MZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 MZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066888.67241.437251.661290.963818.3311
1GBP1.1527411.2297102.2131.656711.914971.1110121.1303
1USD0.93740.813206183.121.347251.557270.9034517.1833
1INR0.01127750.009783520.012030810.01620850.01873520.01086920.206729

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for تنج كازاخستاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / ميثامبيكان
1 KZT0.13379 MZN
5 KZT0.66895 MZN
10 KZT1.33791 MZN
20 KZT2.67582 MZN
50 KZT6.68955 MZN
100 KZT13.37910 MZN
250 KZT33.44775 MZN
500 KZT66.89550 MZN
1000 KZT133.79100 MZN
2000 KZT267.58200 MZN
5000 KZT668.95500 MZN
10000 KZT1337.91000 MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / تنغي كازاخستاني
1 MZN7.47433 KZT
5 MZN37.37165 KZT
10 MZN74.74330 KZT
20 MZN149.48660 KZT
50 MZN373.71650 KZT
100 MZN747.43300 KZT
250 MZN1868.58250 KZT
500 MZN3737.16500 KZT
1000 MZN7474.33000 KZT
2000 MZN14948.66000 KZT
5000 MZN37371.65000 KZT
10000 MZN74743.30000 KZT