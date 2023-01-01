تينغ كازاخستاني إلى فرنك سويسري

تحويل KZT إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kzt
١٫٨٩ chf

1.00000 KZT = 0.00189 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 18:32 UTC
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KZT إلى CHF مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0667588.66831.437131.661090.9636518.3206
1GBP1.152811.2298102.2211.656791.914981.110921.1208
1USD0.937450.81314183.121.34721.557150.9033517.1742
1INR0.0112780.009782730.012030810.01620790.01873370.0108680.206619

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / الفرنك السويسري
1 KZT0.00189 CHF
5 KZT0.00946 CHF
10 KZT0.01891 CHF
20 KZT0.03783 CHF
50 KZT0.09457 CHF
100 KZT0.18914 CHF
250 KZT0.47285 CHF
500 KZT0.94570 CHF
1000 KZT1.89140 CHF
2000 KZT3.78280 CHF
5000 KZT9.45700 CHF
10000 KZT18.91400 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / تنغي كازاخستاني
1 CHF528.71000 KZT
5 CHF2643.55000 KZT
10 CHF5287.10000 KZT
20 CHF10574.20000 KZT
50 CHF26435.50000 KZT
100 CHF52871.00000 KZT
250 CHF132177.50000 KZT
500 CHF264355.00000 KZT
1000 CHF528710.00000 KZT
2000 CHF1057420.00000 KZT
5000 CHF2643550.00000 KZT
10000 CHF5287100.00000 KZT