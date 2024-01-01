Kazakistan tengesinden İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile KZT → CHF çevirin

1.000 kzt
1,97 chf

1.00000 KZT = 0.00197 CHF

09:56 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854911.073589.14461.452931.652430.94788518.3179
1 GBP1.1697111.25565104.2711.699461.932811.1087521.426
1 USD0.93150.7964183.04111.353451.539290.8829517.0637
1 INR0.01121770.009590430.012042210.01629860.01853650.01063270.205485

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Kazakistan tengesinden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / İsviçre Frangı
1 KZT0.00197 CHF
5 KZT0.00984 CHF
10 KZT0.01969 CHF
20 KZT0.03938 CHF
50 KZT0.09844 CHF
100 KZT0.19688 CHF
250 KZT0.49220 CHF
500 KZT0.98441 CHF
1000 KZT1.96881 CHF
2000 KZT3.93762 CHF
5000 KZT9.84405 CHF
10000 KZT19.68810 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Kazakistan Tengesi
1 CHF507.92200 KZT
5 CHF2539.61000 KZT
10 CHF5079.22000 KZT
20 CHF10158.44000 KZT
50 CHF25396.10000 KZT
100 CHF50792.20000 KZT
250 CHF126980.50000 KZT
500 CHF253961.00000 KZT
1000 CHF507922.00000 KZT
2000 CHF1015844.00000 KZT
5000 CHF2539610.00000 KZT
10000 CHF5079220.00000 KZT