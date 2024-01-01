50 Kazakistan tengesinden İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile KZT → CHF çevirin

1,000₸ KZT = 0,001787SFr. CHF

22:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → CHF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CHF
1 KZT → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00180,0018
Düşük0,00180,0017
Ortalama0,00180,0018
Değişim-0.20%-0.94%
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1 KZT → CHF istatistikleri

KZT → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0018, en düşük 0,0018 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0018 oldu. KZT → CHF kurundaki değişiklik -0.20 değerindeydi.

KZT → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0018, en düşük 0,0017 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0018 oldu. KZT → CHF kurundaki değişiklik -0.94 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - CHF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34218,1890,9490,7931,7051,548
1 CAD0,7110,95312,9080,6740,5631,211,098
1 SGD0,7451,05113,550,7070,5911,271,153
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / İsviçre Frangı
1 KZT0,00179 CHF
5 KZT0,00894 CHF
10 KZT0,01787 CHF
20 KZT0,03575 CHF
50 KZT0,08937 CHF
100 KZT0,17874 CHF
250 KZT0,44684 CHF
500 KZT0,89369 CHF
1000 KZT1,78737 CHF
2000 KZT3,57474 CHF
5000 KZT8,93685 CHF
10000 KZT17,87370 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Kazakistan Tengesi
1 CHF559,48200 KZT
5 CHF2.797,41000 KZT
10 CHF5.594,82000 KZT
20 CHF11.189,64000 KZT
50 CHF27.974,10000 KZT
100 CHF55.948,20000 KZT
250 CHF139.870,50000 KZT
500 CHF279.741,00000 KZT
1000 CHF559.482,00000 KZT
2000 CHF1.118.964,00000 KZT
5000 CHF2.797.410,00000 KZT
10000 CHF5.594.820,00000 KZT