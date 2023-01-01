Angolan Kwanza (AOA)

اسم العملة

Angolan Kwanza

رمز العملة

Kz

سعر الصرف AOA

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
من AOA0.001200.001120.001610.001860.001640.022600.099340.00097
إلى AOA834.72600888.90500619.58000537.48300611.0110044.2556010.066101029.06000

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

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