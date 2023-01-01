Angolan Kwanza (AOA)
اسم العملة
Angolan Kwanza
رمز العملة
Kz
سعر الصرف AOA
|USD
|EUR
|CAD
|AUD
|SGD
|ZAR
|INR
|GBP
|من AOA
|0.00120
|0.00112
|0.00161
|0.00186
|0.00164
|0.02260
|0.09934
|0.00097
|إلى AOA
|834.72600
|888.90500
|619.58000
|537.48300
|611.01100
|44.25560
|10.06610
|1029.06000
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.