كوانزا أنغولي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل AOA إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
٤٫٥٨ ils

1.00000 AOA = 0.00458 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 3:15 UTC
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AOA إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0631588.39671.434671.658710.9571518.2146
1GBP1.1583511.23155102.3981.661921.921441.1087121.0998
1USD0.94060.811985183.1461.349451.560180.900317.1327
1INR0.01131260.009765770.01202710.01622990.01876440.01082790.206056

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / Israeli New Sheqel
1 AOA0.00458 ILS
5 AOA0.02290 ILS
10 AOA0.04580 ILS
20 AOA0.09160 ILS
50 AOA0.22900 ILS
100 AOA0.45799 ILS
250 AOA1.14498 ILS
500 AOA2.28996 ILS
1000 AOA4.57991 ILS
2000 AOA9.15982 ILS
5000 AOA22.89955 ILS
10000 AOA45.79910 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Angolan Kwanza
1 ILS218.34500 AOA
5 ILS1091.72500 AOA
10 ILS2183.45000 AOA
20 ILS4366.90000 AOA
50 ILS10917.25000 AOA
100 ILS21834.50000 AOA
250 ILS54586.25000 AOA
500 ILS109172.50000 AOA
1000 ILS218345.00000 AOA
2000 ILS436690.00000 AOA
5000 ILS1091725.00000 AOA
10000 ILS2183450.00000 AOA