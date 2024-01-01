Angola kvanzasından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile AOA → ILS çevirin

1.000 aoa
4,46 ils

1,000 AOA = 0,004456 ILS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Angola kvanzasından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Angola kvanzası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Yeni İsrail Şekeli
1 AOA0,00446 ILS
5 AOA0,02228 ILS
10 AOA0,04456 ILS
20 AOA0,08913 ILS
50 AOA0,22282 ILS
100 AOA0,44564 ILS
250 AOA1,11409 ILS
500 AOA2,22818 ILS
1000 AOA4,45636 ILS
2000 AOA8,91272 ILS
5000 AOA22,28180 ILS
10000 AOA44,56360 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Angola Kvanzası
1 ILS224,39800 AOA
5 ILS1.121,99000 AOA
10 ILS2.243,98000 AOA
20 ILS4.487,96000 AOA
50 ILS11.219,90000 AOA
100 ILS22.439,80000 AOA
250 ILS56.099,50000 AOA
500 ILS112.199,00000 AOA
1000 ILS224.398,00000 AOA
2000 ILS448.796,00000 AOA
5000 ILS1.121.990,00000 AOA
10000 ILS2.243.980,00000 AOA