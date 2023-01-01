كوانزا أنغولي إلى ريال سعودي

تحويل AOA إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 aoa
4.51 sar

1.00000 AOA = 0.00451 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 3:19 UTC
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AOA إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0630588.39581.434691.658680.9570518.2128
1GBP1.1584111.2315102.4031.662031.921521.1086621.0988
1USD0.94070.812018183.1531.34961.560310.9002517.1326
1INR0.01131280.009765350.01202610.01623030.01876430.01082640.206037

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / ريال سعودي
1 AOA0.00451 SAR
5 AOA0.02255 SAR
10 AOA0.04510 SAR
20 AOA0.09020 SAR
50 AOA0.22550 SAR
100 AOA0.45099 SAR
250 AOA1.12748 SAR
500 AOA2.25496 SAR
1000 AOA4.50992 SAR
2000 AOA9.01984 SAR
5000 AOA22.54960 SAR
10000 AOA45.09920 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / Angolan Kwanza
1 SAR221.73300 AOA
5 SAR1108.66500 AOA
10 SAR2217.33000 AOA
20 SAR4434.66000 AOA
50 SAR11086.65000 AOA
100 SAR22173.30000 AOA
250 SAR55433.25000 AOA
500 SAR110866.50000 AOA
1000 SAR221733.00000 AOA
2000 SAR443466.00000 AOA
5000 SAR1108665.00000 AOA
10000 SAR2217330.00000 AOA