Angola kvanzasından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile AOA → SAR çevirin

1.000 aoa
4,46 sar

1,000 AOA = 0,004458 SAR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10,941,3771,5471,36218,86283,6090,803
1 EUR1,06411,4661,6471,44920,07188,9690,855
1 CAD0,7260,68211,1230,98813,69460,7030,583
1 AUD0,6460,6070,8910,8812,1954,0330,519

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Angola kvanzasından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Angola kvanzası için en iyi döviz çiftleri

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AOA → AUD

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AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Arabistan Riyali
1 AOA0,00446 SAR
5 AOA0,02229 SAR
10 AOA0,04458 SAR
20 AOA0,08915 SAR
50 AOA0,22288 SAR
100 AOA0,44577 SAR
250 AOA1,11442 SAR
500 AOA2,22884 SAR
1000 AOA4,45767 SAR
2000 AOA8,91534 SAR
5000 AOA22,28835 SAR
10000 AOA44,57670 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Angola Kvanzası
1 SAR224,33300 AOA
5 SAR1.121,66500 AOA
10 SAR2.243,33000 AOA
20 SAR4.486,66000 AOA
50 SAR11.216,65000 AOA
100 SAR22.433,30000 AOA
250 SAR56.083,25000 AOA
500 SAR112.166,50000 AOA
1000 SAR224.333,00000 AOA
2000 SAR448.666,00000 AOA
5000 SAR1.121.665,00000 AOA
10000 SAR2.243.330,00000 AOA