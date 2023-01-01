1 Angola kvanzasından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile AOA → SAR çevirin

1 aoa
0,00 sar

1.00000 AOA = 0.00452 SAR

15:16 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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AOA → SAR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AOA → 0 SAR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865651.056187.81521.425151.647450.968118.5779
1GBP1.155211.22005101.4481.64641.903211.1183521.4619
1USD0.94690.819639183.15051.349451.559940.916717.591
1INR0.01138750.009857290.012026410.0162290.01876040.01102460.211556

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Angola kvanzasından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Angola kvanzası

AOA → USD

AOA → EUR

AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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plane
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Arabistan Riyali
1 AOA0.00452 SAR
5 AOA0.02262 SAR
10 AOA0.04523 SAR
20 AOA0.09046 SAR
50 AOA0.22616 SAR
100 AOA0.45232 SAR
250 AOA1.13079 SAR
500 AOA2.26159 SAR
1000 AOA4.52317 SAR
2000 AOA9.04634 SAR
5000 AOA22.61585 SAR
10000 AOA45.23170 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Angola Kvanzası
1 SAR221.08400 AOA
5 SAR1105.42000 AOA
10 SAR2210.84000 AOA
20 SAR4421.68000 AOA
50 SAR11054.20000 AOA
100 SAR22108.40000 AOA
250 SAR55271.00000 AOA
500 SAR110542.00000 AOA
1000 SAR221084.00000 AOA
2000 SAR442168.00000 AOA
5000 SAR1105420.00000 AOA
10000 SAR2210840.00000 AOA