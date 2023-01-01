5000 Angola kvanzasından Arabistan riyaline
Reel döviz kuru ile AOA → SAR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Angola kvanzasından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Arabistan Riyali / Angola Kvanzası
|1 SAR
|221.10500 AOA
|5 SAR
|1105.52500 AOA
|10 SAR
|2211.05000 AOA
|20 SAR
|4422.10000 AOA
|50 SAR
|11055.25000 AOA
|100 SAR
|22110.50000 AOA
|250 SAR
|55276.25000 AOA
|500 SAR
|110552.50000 AOA
|1000 SAR
|221105.00000 AOA
|2000 SAR
|442210.00000 AOA
|5000 SAR
|1105525.00000 AOA
|10000 SAR
|2211050.00000 AOA