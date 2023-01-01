5000 Angola kvanzasından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile AOA → SAR çevirin

5000 aoa
22.61 sar

1.00000 AOA = 0.00452 SAR

15:17 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

AOA → SAR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AOA → 0 SAR
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865651.05687.80691.425121.647680.9682518.5871
1GBP1.155211.2198101.4271.646181.903261.1185221.4702
1USD0.946950.819807183.15051.349551.560310.916917.6014
1INR0.01138860.009859310.012026410.01623020.01876480.0110270.211681

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Angola kvanzasından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Angola kvanzası

AOA → USD

AOA → EUR

AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Arabistan Riyali
1 AOA0.00452 SAR
5 AOA0.02261 SAR
10 AOA0.04523 SAR
20 AOA0.09045 SAR
50 AOA0.22614 SAR
100 AOA0.45227 SAR
250 AOA1.13068 SAR
500 AOA2.26137 SAR
1000 AOA4.52273 SAR
2000 AOA9.04546 SAR
5000 AOA22.61365 SAR
10000 AOA45.22730 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Angola Kvanzası
1 SAR221.10500 AOA
5 SAR1105.52500 AOA
10 SAR2211.05000 AOA
20 SAR4422.10000 AOA
50 SAR11055.25000 AOA
100 SAR22110.50000 AOA
250 SAR55276.25000 AOA
500 SAR110552.50000 AOA
1000 SAR221105.00000 AOA
2000 SAR442210.00000 AOA
5000 SAR1105525.00000 AOA
10000 SAR2211050.00000 AOA