50 Arabistan riyalinden Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile SAR → AOA çevirin

50 sar
11.863,75 aoa

1,000SR SAR = 237,3Kz AOA

07:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → AOA çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → AOASon 30 günSon 90 gün
Yüksek237,6850237,6850
Düşük232,0550224,6290
Ortalama235,5013231,1077
Değişim2.25%5.52%
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1 SAR → AOA istatistikleri

SAR → AOA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 237,6850, en düşük 232,0550 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 235,5013 oldu. SAR → AOA kurundaki değişiklik 2.25 değerindeydi.

SAR → AOA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 237,6850, en düşük 224,6290 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 231,1077 oldu. SAR → AOA kurundaki değişiklik 5.52 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,742278,91,3870,92758,1141,5360,786
1 INR0,01213,330,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,398201,15410,66841,9141,1080,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → PHP

SAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Angola Kvanzası
1 SAR237,27500 AOA
5 SAR1.186,37500 AOA
10 SAR2.372,75000 AOA
20 SAR4.745,50000 AOA
50 SAR11.863,75000 AOA
100 SAR23.727,50000 AOA
250 SAR59.318,75000 AOA
500 SAR118.637,50000 AOA
1000 SAR237.275,00000 AOA
2000 SAR474.550,00000 AOA
5000 SAR1.186.375,00000 AOA
10000 SAR2.372.750,00000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Arabistan Riyali
1 AOA0,00421 SAR
5 AOA0,02107 SAR
10 AOA0,04215 SAR
20 AOA0,08429 SAR
50 AOA0,21073 SAR
100 AOA0,42145 SAR
250 AOA1,05363 SAR
500 AOA2,10727 SAR
1000 AOA4,21453 SAR
2000 AOA8,42906 SAR
5000 AOA21,07265 SAR
10000 AOA42,14530 SAR