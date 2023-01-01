كوانزا أنغولي إلى كرونة نروجية

تحويل AOA إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
١٣٫٠٠ nok

1.00000 AOA = 0.01300 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 3:19 UTC
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AOA إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 NOK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0630588.39581.434691.658680.9570518.2128
1GBP1.1584111.2315102.4031.662031.921521.1086621.0988
1USD0.94070.812018183.1531.34961.560310.9002517.1326
1INR0.01131280.009765350.01202610.01623030.01876430.01082640.206037

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / كروني نرويجي
1 AOA0.01300 NOK
5 AOA0.06501 NOK
10 AOA0.13001 NOK
20 AOA0.26002 NOK
50 AOA0.65006 NOK
100 AOA1.30012 NOK
250 AOA3.25030 NOK
500 AOA6.50060 NOK
1000 AOA13.00120 NOK
2000 AOA26.00240 NOK
5000 AOA65.00600 NOK
10000 AOA130.01200 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / Angolan Kwanza
1 NOK76.91570 AOA
5 NOK384.57850 AOA
10 NOK769.15700 AOA
20 NOK1538.31400 AOA
50 NOK3845.78500 AOA
100 NOK7691.57000 AOA
250 NOK19228.92500 AOA
500 NOK38457.85000 AOA
1000 NOK76915.70000 AOA
2000 NOK153831.40000 AOA
5000 NOK384578.50000 AOA
10000 NOK769157.00000 AOA