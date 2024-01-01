Angola kvanzasından Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile AOA → NOK çevirin

1.000 aoa
12,96 nok

1,000 AOA = 0,01296 NOK

20:55 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10,941,3771,5471,36218,86283,6090,803
1 EUR1,06411,4661,6471,44920,07188,9690,855
1 CAD0,7260,68211,1230,98813,69460,7030,583
1 AUD0,6460,6070,8910,8812,1954,0330,519

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Angola kvanzasından Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Angola kvanzası için en iyi döviz çiftleri

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AOA → AUD

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AOA → ZAR

AOA → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Norveç Kronu
1 AOA0,01296 NOK
5 AOA0,06479 NOK
10 AOA0,12959 NOK
20 AOA0,25917 NOK
50 AOA0,64793 NOK
100 AOA1,29586 NOK
250 AOA3,23965 NOK
500 AOA6,47930 NOK
1000 AOA12,95860 NOK
2000 AOA25,91720 NOK
5000 AOA64,79300 NOK
10000 AOA129,58600 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Angola Kvanzası
1 NOK77,16880 AOA
5 NOK385,84400 AOA
10 NOK771,68800 AOA
20 NOK1.543,37600 AOA
50 NOK3.858,44000 AOA
100 NOK7.716,88000 AOA
250 NOK19.292,20000 AOA
500 NOK38.584,40000 AOA
1000 NOK77.168,80000 AOA
2000 NOK154.337,60000 AOA
5000 NOK385.844,00000 AOA
10000 NOK771.688,00000 AOA