كوانزا أنغولي إلى ليف بلغاري

تحويل AOA إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
٢٫٢١ bgn

1.00000 AOA = 0.00221 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 3:9 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

AOA إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 BGN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.063188.44351.434711.658240.9572518.2164
1GBP1.1584111.23145102.4491.66191.920841.1088921.1011
1USD0.940650.812051183.1941.349551.559820.9004517.1352
1INR0.01130660.009760930.012020110.01622170.01874920.01082350.205967

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

AOA إلى USD

AOA إلى EUR

AOA إلى CAD

AOA إلى AUD

AOA إلى SGD

AOA إلى ZAR

AOA إلى INR

AOA إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Angolan Kwanza / لياف بلغاري
1 AOA0.00221 BGN
5 AOA0.01106 BGN
10 AOA0.02212 BGN
20 AOA0.04425 BGN
50 AOA0.11061 BGN
100 AOA0.22123 BGN
250 AOA0.55307 BGN
500 AOA1.10613 BGN
1000 AOA2.21226 BGN
2000 AOA4.42452 BGN
5000 AOA11.06130 BGN
10000 AOA22.12260 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / Angolan Kwanza
1 BGN452.02700 AOA
5 BGN2260.13500 AOA
10 BGN4520.27000 AOA
20 BGN9040.54000 AOA
50 BGN22601.35000 AOA
100 BGN45202.70000 AOA
250 BGN113006.75000 AOA
500 BGN226013.50000 AOA
1000 BGN452027.00000 AOA
2000 BGN904054.00000 AOA
5000 BGN2260135.00000 AOA
10000 BGN4520270.00000 AOA