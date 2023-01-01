كوانزا أنغولي إلى روبية باكستانية

تحويل AOA إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 aoa
352.90 pkr

1.00000 AOA = 0.35290 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 3:19 UTC
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AOA إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0630588.39581.434691.658680.9570518.2128
1GBP1.1584111.2315102.4031.662031.921521.1086621.0988
1USD0.94070.812018183.1531.34961.560310.9002517.1326
1INR0.01131280.009765350.01202610.01623030.01876430.01082640.206037

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / Pakistani Rupee
1 AOA0.35290 PKR
5 AOA1.76451 PKR
10 AOA3.52901 PKR
20 AOA7.05802 PKR
50 AOA17.64505 PKR
100 AOA35.29010 PKR
250 AOA88.22525 PKR
500 AOA176.45050 PKR
1000 AOA352.90100 PKR
2000 AOA705.80200 PKR
5000 AOA1764.50500 PKR
10000 AOA3529.01000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Angolan Kwanza
1 PKR2.83366 AOA
5 PKR14.16830 AOA
10 PKR28.33660 AOA
20 PKR56.67320 AOA
50 PKR141.68300 AOA
100 PKR283.36600 AOA
250 PKR708.41500 AOA
500 PKR1416.83000 AOA
1000 PKR2833.66000 AOA
2000 PKR5667.32000 AOA
5000 PKR14168.30000 AOA
10000 PKR28336.60000 AOA