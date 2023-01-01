20 روبية باكستانية إلى كوانزا أنغولي

تحويل PKR إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ pkr
٥٨٫٩٠ aoa

1.00000 PKR = 2.94505 AOA

Mid-market exchange rate at 02:37
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.07389.17271.464811.647470.963618.7301
1GBP1.15311.23715102.8151.68891.899511.1110321.5954
1USD0.931950.808309183.1061.365151.535390.898217.4558
1INR0.01121420.009726250.012032810.01642660.01847510.01080790.210043

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / Angolan Kwanza
1 PKR2.94505 AOA
5 PKR14.72525 AOA
10 PKR29.45050 AOA
20 PKR58.90100 AOA
50 PKR147.25250 AOA
100 PKR294.50500 AOA
250 PKR736.26250 AOA
500 PKR1472.52500 AOA
1000 PKR2945.05000 AOA
2000 PKR5890.10000 AOA
5000 PKR14725.25000 AOA
10000 PKR29450.50000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / Pakistani Rupee
1 AOA0.33955 PKR
5 AOA1.69776 PKR
10 AOA3.39552 PKR
20 AOA6.79104 PKR
50 AOA16.97760 PKR
100 AOA33.95520 PKR
250 AOA84.88800 PKR
500 AOA169.77600 PKR
1000 AOA339.55200 PKR
2000 AOA679.10400 PKR
5000 AOA1697.76000 PKR
10000 AOA3395.52000 PKR