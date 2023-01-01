ألف كوانزا أنغولي إلى روبية باكستانية

تحويل AOA إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
٣٣٦٫٠٧ pkr

1.00000 AOA = 0.33607 PKR

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / Pakistani Rupee
1 AOA0.33607 PKR
5 AOA1.68033 PKR
10 AOA3.36066 PKR
20 AOA6.72132 PKR
50 AOA16.80330 PKR
100 AOA33.60660 PKR
250 AOA84.01650 PKR
500 AOA168.03300 PKR
1000 AOA336.06600 PKR
2000 AOA672.13200 PKR
5000 AOA1680.33000 PKR
10000 AOA3360.66000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Angolan Kwanza
1 PKR2.97561 AOA
5 PKR14.87805 AOA
10 PKR29.75610 AOA
20 PKR59.51220 AOA
50 PKR148.78050 AOA
100 PKR297.56100 AOA
250 PKR743.90250 AOA
500 PKR1487.80500 AOA
1000 PKR2975.61000 AOA
2000 PKR5951.22000 AOA
5000 PKR14878.05000 AOA
10000 PKR29756.10000 AOA