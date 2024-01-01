Angola kvanzasından Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile AOA → PKR çevirin

1.000 aoa
330,15 pkr

1,000 AOA = 0,3301 PKR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10,941,3771,5471,36218,86283,6090,803
1 EUR1,06411,4661,6471,44920,07188,9690,855
1 CAD0,7260,68211,1230,98813,69460,7030,583
1 AUD0,6460,6070,8910,8812,1954,0330,519

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Angola kvanzasından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Angola kvanzası için en iyi döviz çiftleri

AOA → USD

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AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Pakistan Rupisi
1 AOA0,33015 PKR
5 AOA1,65075 PKR
10 AOA3,30149 PKR
20 AOA6,60298 PKR
50 AOA16,50745 PKR
100 AOA33,01490 PKR
250 AOA82,53725 PKR
500 AOA165,07450 PKR
1000 AOA330,14900 PKR
2000 AOA660,29800 PKR
5000 AOA1.650,74500 PKR
10000 AOA3.301,49000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Angola Kvanzası
1 PKR3,02893 AOA
5 PKR15,14465 AOA
10 PKR30,28930 AOA
20 PKR60,57860 AOA
50 PKR151,44650 AOA
100 PKR302,89300 AOA
250 PKR757,23250 AOA
500 PKR1.514,46500 AOA
1000 PKR3.028,93000 AOA
2000 PKR6.057,86000 AOA
5000 PKR15.144,65000 AOA
10000 PKR30.289,30000 AOA