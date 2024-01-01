1 Pakistan rupisinden Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile PKR → AOA çevirin

1,000₨ PKR = 3,310Kz AOA

08:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → AOA çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AOA
1 PKR → AOASon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,33543,4577
Düşük3,29303,2307
Ortalama3,30533,3267
Değişim0.18%2.44%
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1 PKR → AOA istatistikleri

PKR → AOA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,3354, en düşük 3,2930 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,3053 oldu. PKR → AOA kurundaki değişiklik 0.18 değerindeydi.

PKR → AOA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,4577, en düşük 3,2307 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,3267 oldu. PKR → AOA kurundaki değişiklik 2.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - AOA tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,3980,7923,6731,413,75434,502
1 EUR1,055189,0230,8363,8741,4873,95936,392
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,196106,50514,6351,7794,73743,539

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Angola Kvanzası
1 PKR3,30965 AOA
5 PKR16,54825 AOA
10 PKR33,09650 AOA
20 PKR66,19300 AOA
50 PKR165,48250 AOA
100 PKR330,96500 AOA
250 PKR827,41250 AOA
500 PKR1.654,82500 AOA
1000 PKR3.309,65000 AOA
2000 PKR6.619,30000 AOA
5000 PKR16.548,25000 AOA
10000 PKR33.096,50000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Pakistan Rupisi
1 AOA0,30215 PKR
5 AOA1,51074 PKR
10 AOA3,02147 PKR
20 AOA6,04294 PKR
50 AOA15,10735 PKR
100 AOA30,21470 PKR
250 AOA75,53675 PKR
500 AOA151,07350 PKR
1000 AOA302,14700 PKR
2000 AOA604,29400 PKR
5000 AOA1.510,73500 PKR
10000 AOA3.021,47000 PKR