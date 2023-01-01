5 Angola kvanzasından Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile AOA → PKR çevirin

5 aoa
1,74 pkr

1.00000 AOA = 0.34720 PKR

15:10 UTC'deki reel piyasa kuru
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AOA → PKR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AOA → 0 PKR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.056587.84531.425541.646540.968218.5859
1GBP1.15511.2203101.4651.646551.901821.1182721.4675
1USD0.94650.819471183.14751.34931.558480.916417.592
1INR0.01138360.009855630.012026810.01622780.01874360.01102140.211576

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Angola kvanzasından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Angola kvanzası

AOA → USD

AOA → EUR

AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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Çevrim kurları Angola Kvanzası / Pakistan Rupisi
1 AOA0.34720 PKR
5 AOA1.73601 PKR
10 AOA3.47202 PKR
20 AOA6.94404 PKR
50 AOA17.36010 PKR
100 AOA34.72020 PKR
250 AOA86.80050 PKR
500 AOA173.60100 PKR
1000 AOA347.20200 PKR
2000 AOA694.40400 PKR
5000 AOA1736.01000 PKR
10000 AOA3472.02000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Angola Kvanzası
1 PKR2.88017 AOA
5 PKR14.40085 AOA
10 PKR28.80170 AOA
20 PKR57.60340 AOA
50 PKR144.00850 AOA
100 PKR288.01700 AOA
250 PKR720.04250 AOA
500 PKR1440.08500 AOA
1000 PKR2880.17000 AOA
2000 PKR5760.34000 AOA
5000 PKR14400.85000 AOA
10000 PKR28801.70000 AOA